"L'offerta giusta per adesso non è arrivata e anche se dovesse succedere non credo che per quest'anno Vlahovic andrà via". Lo ha detto Rocco Commisso al Tgr Rai Toscana. "Vero che ci sono notizie, che sta succedendo di tutto e tutti si stanno muovendo, i procuratori, le squadre che vogliono fare più soldi ma per noi il giocatore non è mai stato in vendita - ha proseguito il presidente del club viola in questi giorni in Calabria nel paese natio di Marina di Gioiosa Ionica".