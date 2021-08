Alla fine della prossima settimana previsto un nuovo incontro tra la Juventus e l'agente dell'attaccante argentino, Jorge Antun: l'obiettivo è limare la distanza sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Filtra ottimismo, con Allegri che vede Dybala come punto di riferimento nel progetto bianconero

Vigilia calda. Ma non quella prima della trasferta di Udine. L'incontro è fissato alla fine della prossima settimana. A poche ore da Juventus-Empoli si tornerà a parlare del contratto in scadenza nel 2022 di Paulo Dybala, numero 10, punto di riferimento per Allegri e capitano designato per il futuro. Intorno a un tavolo si ritroveranno il procuratore dell’argentino Jorge Antun e i vertici della Juventus. Possibile che ci sia anche il presidente Agnelli a conferma della delicatezza del momento.



Distanza ma ottimismo

C’è ancora distanza sull’ingaggio, ma la volontà di entrambe le parti è quella di fare un passo decisivo verso la chiusura dell’accordo. L'entourage di Dybala tiene il punto sulla primissima proposta arrivata in periodo pre Covid dall'allora ds Paratici. Ma le condizioni per la società sono inevitabilmente mutate insieme alla stessa offerta.

A Udine col tridente, CR7 pronto

Dybala non vede l’ora di iniziare la stagione. Lo farà con la fascia da capitano a Udine perché è probabile che Chiellini vada in panchina (coppia centrale De Ligt-Bonucci). Pronto Cristiano Ronaldo, regolarmente in campo con i compagni dopo aver salato l'amichevole con l'Under 23 per un lavoro programmato. Il tridente sarà completato da Chiesa con Dybala libero di svariare per tutto il fronte offensivo.