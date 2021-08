Il centrocampista serbo è fuori dai piani del club turco: la Sampdoria potrebbe riportarlo in Italia tre anni dopo l'addio al Torino. Contatti in corso con il Besiktas e con l'entourage del giocatore

Adem Ljajic potrebbe tornare in Italia . Il centrocampista serbo, infatti, è entrato nel mirino della Sampdoria . Il club ligure ha avviato i contatti con il Besiktas e con l'entourage del giocatore per capire i margini dell'operazione. Ljajic è ufficialmente sul mercato , tanto che il club turco lo ha messo fuori rosa a un anno dalla scadenza del contratto. La trattativa avanza e la Samp spera di poter regalare a Roberto D'Aversa un rinforzo ideale per il suo 4-2-3-1 visto che Ljajic può ricoprire più ruoli sulla trequarti.

Otto anni in Serie A

Per Ljajic si tratterebbe di un ritorno in Serie A dove ha giocato per otto anni. L'arrivo risale al 2010 quando venne acquistato dalla Fiorentina per 6,5 milioni di euro dal Partizan Belgrado. Poi le esperienze con Roma, Inter e Torino, prima del trasferimento al Besiktas, nel 2018, dove ha collezionato 85 presenze con 18 gol e 26 assist. In Serie A, invece, Ljajic vanta 225 partite con 48 gol e 40 assist.