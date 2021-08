Il presidente viola incontrerà Joe Barone e Daniele Pradè per parlare del futuro dell'attaccante serbo visto il pressing dell'Atletico Madrid. La Fiorentina ha già attivato i contatti cautelativi per Scamacca nel caso in cui Vlahovic dovesse andare via

Il futuro di Dusan Vlahovic è il tema che tiene banco in casa Fiorentina alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Roma. L'attaccante serbo è tentato dall'offerta dell'Atletico Madrid che, negli ultimi giorni, ha alzato il pressing con un colloquio tra il giocatore e Simeone, allenatore dei colchoneros. Gli spagnoli, inoltre, offrono alla Fiorentina cinquanta milioni di parte fissa, più dieci milioni di bonus facili, più il 20% della futura rivendita del giocatore. Per risolvere ogni dubbio sul destino di Vlahovic è arrivato a Roma il presidente della viola, Rocco Commisso, che incontrerà il general manager Joe Barone e il direttore sportivo Daniele Pradè. Se l'attaccante ribadirà la voglia di andare all'Atletico Madrid e non rinnoverà il contratto con la Fiorentina (in scadenza nel 2023), allora Commisso dovrà scegliere se farlo partire o meno.