L'arrivo di Pietro Pellegri è ormai definito, ma il mercato del Milan non è ancora chiuso: la società rossonera sta infatti seriamente pensando a Junior Messias , centrocampista offensivo protagonista della passata stagione di Serie A con la maglia del Crotone. Il giocatore piace molto alla dirigenza, è stato studiato a lungo, che adesso sta pensando di regalarlo a Pioli come elemento in più di qualità all'interno della formazione rossonera. E' previsto per la giornata di martedì un incontro tra i dirigenti del Milan e il Crotone , che al momento richiede 10 milioni di euro, per capire le eventuali condizioni poste dalla società calabrese. Ma la tentazione è forte, con il Milan che potrebbe regalare la chance più importante della carriera al 30enne brasiliano.

La storia di Messias

Formatosi calcisticamente in Brasile nel settore giovanile del Cruzeiro, arriva in Italia nel 2011 ma la sua professione non è quella del calciatore: lavora per quattro anni come fattorino per un commerciante di elettrodomestici, prima di essere notato in un torneo amatoriale a Torino e tesserato dal Casale, squadra che nel 2015 militava nel campionato Eccellenza: 21 gol in 32 partite e promozione in Serie D, è l'inizio di una cavalcata inarrestabile. Chieri e Gozzano tra Serie D e Serie C, prima di essere notato dal Crotone che nell'estate del 2019 gli permette di fare il salto in Serie B: 6 gol in 34 partite alla prima stagione e promozione in Serie A, dove i suoi numeri miglioreranno ancora, con 9 reti in 36 presenze all'esordio in massima serie. Adesso l'interessamento del Milan, a 30 anni potrebbe essere la chiusura del cerchio di una storia incredibile.