Dopo l'arrivo di Edin Dzeko l'Inter continua la sua ricerca dell’attaccante. Tra i diversi nomi possibili c'è anche quello di Andrea Belotti: nelle ultime ore c'è stato un incontro tra la dirigenza nerazzurra e il Torino, con Marotta e Ausilio che si sono visti con Cairo per discutere del Gallo. Il club di Zhang sta iniziando a pensare seriamente all'attaccante della Nazionale italiana, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Trattativa tra le parti iniziata, con l'attaccante che potrebbe trasferirsi a Milano per una cifra vicina ai 20/22 milioni di euro più bonus.