La Fiorentina pensa a Domenico Berardi . Nella giornata di lunedì il club viola ha contattato il Sassuolo per mostrare il suo interesse nei confronti dell’esterno offensivo neroverde. Non c’è ancora una trattativa vera e propria tra i due club , con la società di Commisso che deve ancora presentare un'offerta ufficiale. La richiesta, in ogni caso, è di almeno 40 milioni di euro con il Sassuolo che dovrà decidere se sedersi al tavolo della trattativa e se eventualmente privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti a pochi giorni dalla fine della sessione estiva di calciomercato. Intanto il club toscano è a un passo da Lucas Torreira : il centrocampista dell’Arsenal arriverà a Roma nella giornata di martedì per svolgere le visite mediche con il suo nuovo club. Operazione chiusa sulla base di un prestito oneroso a un milione e mezzo con diritto di riscatto fissato a 15.

Amrabat potrebbe rimanere, idea Larsen

Oltre agli arrivi la Fiorentina sta anche pensando a sfoltire la rosa. Le frizioni con l'Atalanta dovute all'affare Zappacosta hanno di fatto bloccato la trattativa per il passaggio di Sofyan Amrabat in nerazzurro: per il centrocampista marocchino classe '96 si apre la possibilità Napoli, anche se l’operazione resta complicata a causa della richiesta del club viola, con il giocatore che potrebbe restare a Firenze per volontà di Commisso. Intanto nella giornata di lunedì è arrivata l'ufficialità della cessione di Lirola al Marsiglia: per sostituirlo piace Stryger Larsen dell’Udinese.