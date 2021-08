Dopo il tentativo nei giorni scorsi dell'Atalanta, ci prova il Napoli per il centrocampista della Fiorentina: contatti in corso tra le due società, anche se l'ostacolo principale al buon esito della trattativa sarebbe proprio il presidente Commisso, non convinto a cedere il calciatore acquistato dal Verona nel gennaio 2020

Dopo il successo all'esordio in campionato contro il Venezia, il Napoli prova a farsi un regalo sul calciomercato. Nel mirino del club azzurro c'è Sofyan Amrabat , che nei giorni scorsi era già stato trattato dall'Atalanta e che in quest'ultima settimana di mercato potrebbe lasciare la Fiorentina. Il club azzurro ha avviato i primi contatti con la società viola, ma l'ostacolo al buon esito della trattativa sarebbe proprio il presidente Commisso , che ha scelto personalmente Amrabat come primo acquisto della sua nuova Fiorentina e sarebbe restio a lasciarlo andare. Oltre a una questione affettiva, c'è anche una motivazione economica, che non permetterebbe di chiudere l'operazione a cifre basse.

Già nel mirino dell'Atalanta e dello stesso Napoli

Negli ultimi giorni era stata l'Atalanta a muoversi per il centrocampista marocchino, dopo non essere riuscita a chiudere con la Sampdoria per Thorsby, ma anche in questo caso la risposta da parte del presidente viola era stata negativa. Ci prova il Napoli, che già nel gennaio del 2020 aveva cercato il calciatore dal Verona, salvo poi doversi arrendere proprio al presidente Commisso, che lo portò in viola. Adesso il nome torna di moda, per regalare un nuovo centrocampista forte fisicamente a Luciano Spalletti.