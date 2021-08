Il Genoa è su Felipe Caicedo: la società rossoblù è alla ricerca di rinforzi offensivi da regalare a Davide Ballardini e ha messo gli occhi sull'attaccante della Lazio, per il quale ha offerto un contratto biennale. Al club di Preziosi però piace anche Simone Verdi, che non rientra più nei primissimi piani del Torino. Dopo i 5 gol e 14 assist in 70 presenze, collezionate nelle ultime 3 stagioni, l'ex calciatore del Bologna potrebbe partire per una nuova avventura. Sempre per l'attacco, invece, ci potrebbe essere un possibile ritorno di fiamma per Supryaga: sul calciatore classe 2000 della Dinamo Kiev c'è da diversi giorni il forte interesse della Sampdoria, che, dopo aver presentato un'offerta per il giocatore nei giorni scorsi, è ancora in attesa di una risposta dal club ucraino. Qualora il Genoa dovesse insistere si aprirebbe un derby di mercato con i blucerchiati.