Dopo l'arrivo nella serata di lunedì a Milano, visite mediche per l'attaccante classe 2001 preso la clinica La Madonnina, poi la firma con il Milan e l'inizio ufficiale della sua avventura in rossonero. Rientra in Italia e lascia il Monaco dopo 3 anni e mezzo

Lunedì sera l'arrivo a Milano, poi la lunga giornata dedicata alle visite mediche. È iniziata così la nuova avventura in Italia di Pietro Pellegri , dove vestirà la maglia del Milan . Dopo aver vissuto gli ultimi tre anni e mezzo in Francia con la maglia del Monaco, l'ex gioiellino del Genoa si prepara a giocare nuovamente in Serie A. Il classe 2001 è arrivato alle ore 9.55 alla clinica La Madonnina le visite mediche , ultimo passo prima della firma sul contratto che lo legherà al club rossonero.

I dettagli dell'operazione

Pellegri è arrivato a Milano: "Sono felicissimo"

"Sono felice, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura", le prime parole di Pellegri una volta arrivato in Italia. Ritorno che si è concretizzato grazie al Milan, che ha deciso di puntare su di lui per il presente e per il futuro. I rossoneri hanno chiuso con il Monaco a un milione di euro per il prestito oneroso, con diritto di riscatto già fissato a 6 milioni più un ulteriore milione di bonus in base alle presenze e al raggiungimento di determinati obiettivi. Qualora il Milan dovesse cedere in futuro il calciatore, al club di Ligue 1 spetterà il 15% sulla futura rivendita