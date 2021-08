Manchester City unica opzione: operazione complicata

Il Manchester City vorrebbe portare CR7 in Premier League a costo zero. La Juventus invece vorrebbe cedere il fuoriclasse portoghese per 25 milioni di euro. Ai bianconeri piace Gabriel Jesus, che però Guardiola non ha intenzione di far partire. I campioni d'Inghilterra sono l'unica possibilità, perché il Psg non è interessato all'affare.