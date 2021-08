Juve, i possibili sostituti di Ronaldo

Chiuso il ciclo CR7 con un anno di anticipo, la società potrebbe decidere di puntare su un profilo giovane, su cui i bianconeri stanno ragionando. Ieri è stato alla Continassa Mino Raiola, agente di Moise Kean in uscita dall'Everton a cui la Juve l’aveva ceduto nel 2019. In attesa di capire se il City farà un’offerta, non si registrano novità sul versante Gabriel Jesus (profilo che la Juventus gradirebbe inserire nell’operazione ma che il City non è intenzionato a lasciar partire). Un altro nome monitorato e proposto è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, su cui la Juve ragiona insieme ad altre possibilità (come lo stesso Giacomo Raspadori). Da non escludere nemmeno l’idea di prendere un attaccante più esperto, ma non ci sono al momento possibilità di mercato su cui puntare con decisione. Nessun contatto diretto con altri club in ogni caso, anche lo stesso Allegri sta valutando con il club vari profili continuando poi a guardarsi intorno per individuare altre eventualità.