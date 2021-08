Milan, visite mediche per Bakayoko. VIDEO

Il francese di proprietà del Chelsea è arrivato alle ore 9.10 alla casa di cura La Madonnina per sostenere le visite prima di firmare il contratto che sancirà il suo ritorno in rossonero. Operazione in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro

