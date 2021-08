Il Napoli in queste ultime ore è alla ricerca di un centrocampista: questa domenica è stato fatto un tentativo (senza successo) per Nandez. E' stato quindi bloccato André Zambo-Anguissa, venticinquenne camerunese del Fulham. Giuntoli ha già l'accordo col giocatore, manca ancora da trovare quello con il club inglese. E intanto in uscita potrebbe cambiare la situazione di Petagna dopo il gol-vittoria contro il Genoa

Il Napoli ha trovato il centrocampista di cui ha bisogno Luciano Spalletti. Si tratta di André Zambo Anguissa , camerunese classe 1995 di proprietà del Fulham, che i dirigenti del Napoli hanno bloccato . Il giocatore, che compirà 26 anni il prossimo novembre, è in uscita dal Fulham e quest'anno ha disputato tre partite delle prime cinque di Championship (mentre la scorsa stagione aveva disputato 36 presenze ufficiali in Premier League, sempre con il Fulham). C'è l' accordo con il giocatore, ma manca ancora quello con il club inglese . Il Napoli ha presentato un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni , mentre il Fulham vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto. Le parti si riaggiorneranno tra lunedì e martedì e il Napoli conta molto sulla volontà del giocatore, che vuole venire a giocare in Serie A. Napoli che nelle ultime ore ha provato anche a fare un nuovo tentativo per Nandez del Cagliari, con una proposta di prestito che però è stata rifiutata dai dirigenti sardi.

Rebus Petagna

leggi anche

Spalletti: "Spero che Petagna non si stufi della panchina"

Per quanto riguarda il mercato in uscita, è diventato un vero e proprio rompicapo il futuro di Andrea Petagna. L'attaccante sembrava ormai destinato a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria, ma dopo il gol che ha regalato la vittoria al Napoli contro il Genoa, sono risalite le possibilità che resti nella rosa di Spalletti, che nel post partita, ha detto: "Sappiamo che Petagna può andare via, lui è padrone delle sue volontà. Ne parleremo insieme". Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il futuro del giocatore con la Sampdoria che spinge per regalare a D'Aversa il rinforzo voluto.