Il club blucerchiato ha effettuato un sorpasso nei confronti del Getafe per il centrocampista classe '99 del Benfica e nelle prossime ore conta di chiudere in prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. In attacco, l'obiettivo rimane Petagna, il cui futuro è però ancora in bilico tra il passaggio in blucerchiato e la permanenza a Napoli

Sampdoria molto attiva in questi ultimi giorni di mercato, alla ricerca di un centrocampista e di un attaccante da regalare a D'Aversa. In mezzo al campo, il club blucerchiato ha effettuato nelle ultime ore un sorpasso nei confronti del Getafe ed è ora vicino a chiudere per Florentino, classe '99 di proprietà del Benfica . Il club portoghese era infatti ormai a un passo dal concludere con gli spagnoli, ma l'operazione non è stata formalizzata e così la Sampdoria si è inserita nelle ultime ore. Benfica e Samp hanno trovato un accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro e nelle prossime ore è prevista la chiusura.

Rebus Petagna: va alla Samp o rimane a Napoli?

Sampdoria che cerca un rinforzo anche in attacco da queste ultime ore di mercato, rinforzo che è stato individuato in Andrea Petagna: l'attaccante del Napoli era ormai vicinissimo a vestire la maglia blucerchiata, prima di segnare il gol decisivo nel match di campionato contro il Genoa, che lo ha riavvicinato a una permanenza in azzurro. Nelle prossime ore, la Sampdoria insisterà per chiudere l'operazione in prestito ed è comunque fiduciosa di ottenere l'ok definitivo per il passaggio di Petagna in blucerchiato.