Sfuma la trattativa per l'esterno serbo, con il club tedesco che ha deciso di non lasciarlo partire. Zaccagni e Brekalo i principali nomi sulla lista di Tare, ma sul calciatore del Wolfsburg c'è anche il Torino

La Lazio è ancora alla ricerca di un rinforzo offensivo da regalare a Maurizio Sarri e nelle ultime ore era in pressing per Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. L'esterno sinistro serbo classe '92 era un profilo che piaceva molto alla società biancoceleste, ma la trattativa non andrà a buon fine. Il club tedesco, infatti, ha deciso di non lasciar partire il calciatore che aveva saltato l'ultima partita di Bundesliga contro l'Arminia Bielefeld e che resterà in Germania. Così, nelle ultime ore della finestra estiva di calciomercato, che in Italia chiuderà i battenti alle ore 20 del 31 agosto, il club di Lotito dovrà cercare delle soluzioni alternative.