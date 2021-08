I granata stanno per riportare in Italia il centrocampista del Leicester: raggiunto l'accordo con il club inglese per un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Torino che pensa anche ad Amrabat e lavora per un difensore centrale, dopo la cessione di Lyanco al Southampton

Torino al lavoro per regalare alcuni rinforzi a Ivan Juric in questi ultimi giorni di mercato, dopo il suo "grido di disperazione" (così lo ha definito l'allenatore croato) al termine del match di campionato perso contro la Fiorentina. Il club granata ha chiuso in queste ore per Dennis Praet, per il quale è stato raggiunto un accordo con il Leicester sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. A favorire il buon esito della trattativa è stata anche la volontà del calciatore di tornare in Italia, dopo aver vestito la maglia della Sampdoria per tre stagioni tra il 2016 e il 2019: annate nelle quali è stato allenato da Marco Giampaolo, che l'anno scorso lo aveva richiesto quando si era seduto proprio sulla panchina del Torino. Allora non se ne fece nulla, ma a un anno di distanza il ritorno di Praet in Italia si sta per concretizzare: il calciatore si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il club granata.