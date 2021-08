Un grandissimo talento francese, proveniente dalla Ligue 1, è stato acquistato dal Real Madrid: Kylian Mbappè? No, Eduardo Camavinga. Mentre l'attenzione di tutti è concentrata sul campione del Paris Saint-Germain, il club di Florentino Perez ha chiuso per il centrocampista classe 2002 del Rennes, designato da molti come sicuro protagonista del calcio internazionale del futuro. L'accordo tra i due club era già stato raggiunto nella notte tra lunedì e martedì per un trasferimento a titolo definitivo per 31 milioni di euro più bonus. Cifre importanti per un calciatore (anche lui come Mbappè) con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e che fanno capire il valore del nuovo acquisto. Battuta dunque la concorrenza tra le altre anche del Paris Saint-Germain e firmato il contratto durante l'ultima giornata di mercato, Camavinga si appresta adesso a muovere i suoi primi passi da nuovo calciatore del Real Madrid.