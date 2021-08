Kylian Mbappé non vestirà la maglia del Real Madrid. O quanto meno non lo farà in questa sessione di mercato. Dalla Francia, infatti, escludono un trasferimento in Spagna dell'attaccante del PSG, con i contatti tra i due club che sono terminati nel tardo pomeriggio di lunedì. Nonostante le diverse offerte dei Blancos, che avevano presentato ai parigini una proposta da 160 milioni di euro e un ulteriore rilancio da 170 milioni più 10 di bonus, i due club non sono riusciti a trovare l'accordo. Secondo alcuni media spagnoli il Real avrebbe presentato un'ulteriore offerta vicina ai 200 milioni, che è stata rifiutata nuovamente dal PSG.