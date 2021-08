Il colpo last minute del calcio italiano è stato Luca Marrone al Monza. Affare arrivato proprio sul gong, seguito da lunghi minuti di attesa: il contratto è valido? Poi la chiamata di Galliani in diretta a "L'Originale": "Abbiamo l'autorizzazione, sei dei nostri"

È stato effettivamente l’ultimo colpo del calciomercato italiano. Ma che fatica. Tutti i protagonisti col fiato sospeso, tranne uno, colui che questo acquisto l’ha architettato: Adriano Galliani. Sono i suoi giorni, i giorni del condor, e così neanche i rintocchi del gong sono riusciti a spaventarlo. Email inviata alle 20:00:13, siamo in tempo, Luca Marrone è nostro. Questo più o meno ciò che filtra dal Monza, tranquillità figlia dell’esperienza del suo amministratore delegato che di operazioni last minute ne ha effettuate tante in carriera e fuga ogni minimo dubbio sul regolamento (la scadenza è alle 20:00:00 o alle 20:00:59?). Ma cos’era successo?

L'email sul gong

Questioni di tempistiche, ma non solo. Perché a mettere il bastone tra le ruote al trasferimento di Marrone dal Crotone al Monza era stata pare anche una stampante malfunzionante. Ritardi e documenti pronti solo, dunque, a pochi minuti dal termine della sessione estiva. Il centrocampista a quel punto firma in fretta e furia, poi si procede alla scannerizzazione dei documenti tramite iPhone. Anche qui qualcosa va storto, altre firme e altre foto, sono ormai le 19:59 e il tempo scorre veloce. Il ds Antonelli suda freddo, ma alla fine riesce a inviare l’email al portale della Lega Serie B: sono le 20:00:13. A questo punto sorge il dubbio. Il contratto è valido o no? Allo Sheraton Hotel si cerca di capire, ma nessuno arriva a una conclusione certa.

La chiamata di Galliani a L'Originale: "C'è l'autorizzazione, benvenuto al Monza"

Anche Marrone non sa se l’affare si è concretizzato, aspetta trepidante davanti ai microfoni di Sky Sport: “È stata una giornata intensa, ricca di emozioni – spiega -. Speriamo che sia tutto a posto…” fin quando, passati circa dieci minuti dalla scadenza, arriva la telefona giusta. A chiamare Gianluca Di Marzio, in onda durante “Calciomercato – L’originale”, è proprio Adriano Galliani che, messo in viva voce, comunica direttamente col giocatore: “Abbiamo avuto l’autorizzazione – racconta l’ex Ad del Milan -, quindi stai sereno e tranquillo. Benvenuto al Monza”. Meglio di così non poteva andare: è la chiosa perfetta di Luca Marrone.