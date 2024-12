Dopo l’1-5 contro il Sassuolo, il club blucerchiato vicino a un nuovo cambio in panchina. In giornata prevista l’ufficialità dell’esonero di Sottil, che in mattinata ha già lasciato in centro sportivo di Bogliasco. Come nuovo allenatore, il favorito è Semplici, in corsa anche Andreazzoli e non da escludere il possibile ritorno di Pirlo

SERIE B, 16^: I RISULTATI - LA CLASSIFICA