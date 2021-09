Il calciomercato non finisce mai. Chiusa ufficialmente la sessione estiva, alcune società continuano a muoversi alla ricerca di svincolati di lusso ancora disponibili. Tra questi c'è sicuramente Franck Ribery che, dopo il biennio alla Fiorentina è ancora in attesa della chiamata giusta e potrebbe continuare la sua esperienza in Italia. Oltre all'Hellas Verona, infatti, ci sta provando anche la Salernitana, che vorrebbe regalarsi un grande colpo per puntare alla salvezza. I granata hanno avviato i contatti con il 38enne fantasista francese, sperano di convincerlo sia economicamente che dal punto di vista tecnico e sognano di portare a termine questa grande operazione di mercato per aggiungerà qualità e talento alla rosa e dare un'iniezione di entusiasmo all'ambiente.