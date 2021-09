Ribery-day: è in Italia, ora visite e firma

L'arrivo a Napoli, poi a Salerno per visite e firma

Il francese è arrivato con un volo privato partito da Monaco all'aeroporto di Napoli - dove ad attenderlo c'era Davide Lippi, che ha curato l'operazione insieme ad Alan Migliaccio, agente di Ribery, oltre al ds della Salernitana Fabiani - intorno alle 9.40 e poi si è subito diretto in direzione Salerno per iniziare l'iter che lo porterà a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Salernitana. L'ex Fiorentina in giornata si sottoporrà alla visite mediche di rito e poi firmerà – sul posto, come da sua precisa volontà emersa in sede di trattativa – il contratto con il club campano.