Diawara, no al Galatasaray: c'era ok della Roma

Il calciomercato in Italia si è già chiuso da una settimana, ma ci sono ancora dei possibili movimenti in uscita verso altri paesi. Il Galatasaray ha provato il colpo finale, chiedendo Amadou Diawara alla Roma. Il club giallorosso ha anche dato l'ok alla cessione del centrocampista classe 1997, che fino a questo momento ha giocato appena 8 minuti in quattro partite tra Conference League e campionato ed è chiuso nel suo ruolo dai titolari Cristante e Veretout e poi dalle varie alternative a disposizione di José Mourinho. Nonostante abbia trovato poco spazio fin qui, Diawara ha rifiutato il trasferimento in Turchia e, nonostante l'offerta del Galatasaray, resterà alla Roma.

Okaka verso il Basaksehir

Diversa conclusione, invece, potrebbe avere la trattativa per il trasferimento di Stefano Okaka al Basaksehir. Il centravanti dell'Udinese si è già recato a Istanbul, attendendo che le società sistemino gli ultimi dettagli. L'accodo di massima tra le parti è stato già trovato, gli avvocati sono al lavoro per revisionare i contratti per poi, eventualmente, arrivare alla firma. L'ultima situazione da sistemare riguarda la durata del contratto: Okaka chiede un triennale, il club turco offre invece due anni con opzione. Il giocatore, in ogni caso, si è portato avanti, volando in direzione Turchia per farsi trovare pronto poi per le eventuali visite mediche e per la firma.