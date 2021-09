Leonardo: "Non vedo un PSG senza Mbappé"

Il dirigente del club francese sul futuro dell'attaccante: "Non credo possa partire al termine di questa stagione, tra lui e il PSG c'è un rapporto profondo e nessuno qui la pensa diversamente. In estate non abbiamo mai pensato alla cessione e non siamo stati contenti del comportamento del Real Madrid, che tra l'altro ha fatto un'offerta non sufficiente"

In estate il PSG è riuscito a resistere ai tentativi del Real Madrid per Mbappé. Ma i discorsi relativi al futuro del fuoriclasse francesi non si sono placati, considerando che il classe 1998 è in scadenza di contratto e sarà quindi libero di trasferirsi a zero al termine della stagione. Ne ha parlato Leonardo, che crede in una permanenza dell'attaccante anche nei prossimi anni: "Non vedo la possibilità che Mbappé possa partire al termine di questa stagione – le sue dichiarazioni a Canal+ - Tra lui e il Paris Saint-Germain c'è un rapporto profondo e nella società nessuno la pensa diversamente. Non credo ci sia in questo club qualcuno che veda una futuro senza di lui".