Champions League, gli orari delle partite di oggi

Il Milan torna in Champions League dopo otto anni e lo fa sfidando alle 21 il Liverpool ad Anfield Road. Alla stessa ora l'Inter ospita il Real Madrid. Nel gruppo A in campo PSG e Manchester City. Si parte alle 18 con Besiktas-Borussia Dortmund e Sheriff-Shakhtar Donetsk. Su Sky è possibile seguire le partite in contemporanea grazie a Diretta Gol

Si completa oggi la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/22 . Dopo Atalanta e Juventus , tocca a Milan e Inter : i rossoneri di Stefano Pioli fanno il loro ritorno nella competizione a otto anni dall'ultima volta e lo faranno sfidando alle 21 il Liverpool ad Anfield Road (Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Alla stessa ora i nerazzurri di Simone Inzaghi attendono invece a San Siro il Real Madrid , in una sfida già giocata nella fase a gironi della scorsa edizione. La partita è in esclusiva su Prime Video ma sarà visibile anche su Sky Q, l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

La giornata sarà aperta alle 18.45 dalla sfida tra Sheriff e Shakhtar Donetsk , due formazioni comprese nel girone D con Inter e Real. Alla stessa ora, fischio d'inizio per Besiktas-Borussia Dortmund , club del girone C completato alle 21 da Sporting Lisbona-Ajax. Nel girone B, quello del Milan, alle 21 si gioca anche Atletico Madrid-Porto mentre nel gruppo A sono in programma Brugge-PSG e Manchester City-Lipsia . Sarà possibile seguire le partite che si giocano in contemporanea su Sky grazie a Diretta Gol.

Oggi l'esordio di Antonio Conte su Sky

leggi anche

Conte pronto per la Champions su Sky Sport. VIDEO

Questa sera farà il suo esordio su Sky Sport in collegamento da Liverpool anche la new entry Antonio Conte. Uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio moderno sarà special guest negli studi della Champions League 2021/2022 e in quelli di calcio internazionale. Per per introdurre e commentare le partite della prima giornata c'è Champions League Show. In studio Anna Billò insieme alla grande squadra di allenatori e calciatori che hanno scritto la storia del calcio e che insieme vantano 8 vittorie in Champions League: da mister Fabio Capello, allenatore di quattro squadre in Serie A e due Nazionali, al campione del mondo Alessandro Del Piero, da Esteban Cambiasso, 5 scudetti con l’Inter, al vicecampione del mondo Alessandro Costacurta, con gli interventi di Paolo Condò e gli spazi news curati da Mario Giunta.