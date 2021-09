L'annuncio era arrivato in grande stile e la presentazione non è stata da meno: è iniziata la nuova vita da superstar in Qatar per James Rodriguez. Il trequartista colombiano, fresco di trasferimento dall'Everton all'Al-Rayyan, è stato presentato dal club di Doha che ha preparato tutto nei minimi dettagli. L'ex Real Madrid, che nella squadra allenata da Laurent Blanc indosserà la maglia numero 10, è entrato in campo mandando in visibilio i fan presenti sugli spalti. Al suo ingresso, via a un gioco di luci e fuochi d'artificio: James ha salutato tutti e ha poi iniziato a palleggiare davanti anche ad alcuni emiri, che hanno immortalato il momento attraverso i propri smartphone.