Firma sul contratto e annuncio ufficiale arrivato, la carriera di James Rodriguez riparte dal Qatar. Dopo l'indizio social pubblicato nelle scorso ore dall'Al-Rayyan - tweet con la scritta "soon" che accompagna un video con tanto di conto alla rovescia e alla fine l’apparizione della sagoma di un giocatore che rispondeva alle sembianze proprio del colombiano, è arrivato anche l'annuncio ufficiale del trasferimento. Finito ai margini dell'Everton dopo l'addio di Carlo Ancelotti, James Rodriguez – zero presenze in questa stagione con l'arrivo di Rafa Benitez – si trasferisce così in Qatar, dove si trovava dallo scorso lunedì proprio per negoziare il suo contratto. Quello attuale con l’Everton è in scadenza a giugno 2022.