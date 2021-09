Il dirigente della Viola ha spiegato a che punto sono le trattative per il rinnovo del serbo: "Aspettiamo di vederci di nuovo, da un paio di settimane non siamo riusciti a incontrarci"

Anche oggi, Dusan Vlahovic ha trascinato la Fiorentina. Il suo rinnovo è uno dei temi caldi che farà parlare per le prossime settimane. Il contratto dell'attaccante serbo con il club di Commisso è in scadenza, e la società ha dichiarato più volte di voler estendere il rapporto con il suo giocatore. A ribardirlo ci ha pensato Joe Barone : " Abbiamo preparato tutto quello che c'era da preparare per il rinnovo del suo contratto - ha dichiarato il dirigente della Viola. Ovviamente Dusan deve essere concentrato sul campionato, ma noi abbiamo fatto la nostra parte e ora sta a lui rispondere con il suo entourage".

Barone: "Aspettiamo un nuovo incontro"

La risposta di Vlahovic, però, ancora non è arrivata e la società ha in programma un nuovo incontro tra le parti: "Aspettiamo di vederci di nuovo - ha proseguito Barone -. Nelle ultime due settimane non siamo riusciti a incontrarci, ma ripeto che da parte nostra è tutto pronto per il rinnovo". Intanto l'attaccante serbo classe 2000 continua a segnare e a trascinare la Fiorentina: già 4 gol realizzati nelle prime sei giornate di Serie A, con la squadra di Italiano che ha conquistato 12 punti in campionato anche grazie a lui. Grazie a una sua rete su calcio di rigore al quarto d'ora del primo tempo che domenica pomeriggio la Viola ha conquistato l'intera posta in palio alla Dacia Arena di Udine.