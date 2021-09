Errore Fenerbahce: paga Zajc a un concessionario

Durante il calciomercato possono accadere diverse cose: trattative saltate all'ultimo secondo, accordi insperati raggiungi, giocatori che non rispettano gli accordi presi. Ma questo non è il caso di Empoli e Fenerbache: le due società, infatti, nel 2019 si erano accordate per il trasferimento di Miha Zajc in Turchia. Il pagamento del giocatore da parte dei turchi, però, è stato completato solamente qualche giorno fa. Il motivo? Un clamoroso errore da parte del Fenerbache, che doveva corrispondere all'Empoli l'ultima rata da 830mila euro ma ha sbagliato il destinatario del bonifico.