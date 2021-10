Le parti sono sempre più vicine all'accordo per rinnovare il contratto in scadenza al termine della stagione in corso. Il calciatore dovrebbe percepire un ingaggio intorno agli 8.5 milioni di euro annui, anche se restano ancora da discutere i bonus, che potrebbero avere una formula particolare: Dybala potrebbe avere uno stipendio a crescere di anno in anno in base al raggiungimento di determinati risultati

La Juventus e Paulo Dybala sono sempre più vicini per rinnovare il contratto in scadenza al termine della stagione in corso. Un accordo di massima è stato raggiunto sulla base di circa 8.5 milioni di euro annui, ma restano da definire ancora i bonus. Dal club bianconero filtra ottimisimo e non c'è la paura di perdere il calciatore per questi dettagli, che vanno però comunque risolti prima di mettere nero su bianco il rinnovo di contratto. L'agente di Dybala, Jorge Antun, è rientrato in Uruguay ma nelle prossime settimane si dovrebbero risolvere anche gli ultimi dettagli e togliere ogni dubbio sul futuro della Joya alla Juventus.