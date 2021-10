Club giallorosso al lavoro per chiudere l'acquisto del centrocampista del Borussia Monchengladbach già nel prossimo mercato di gennaio: contatti in corso per raggiungere l'accordo con il calciatore, prima di discutere con la società tedesca l'eventuale formula con la quale portare a termine l'operazione

Da una parte il campo, con la squadra allenata da Josè Mourinho al quarto posto solitario della classifica dopo sette giornate. Dall'altra il calciomercato , con la società giallorossa già al lavoro in vista della prossima sessione di gennaio. La Roma sta provando a chiudere l'acquisto di Denis Zakaria dal Borussia Monchengladbach. Il club giallorosso sta cercando di raggiungere un accordo con il calciatore già in queste ore, per poi capire con la società tedesca se ci sia la possibilità (ed eventualmente attraverso che formula) di arrivare a Zakaria già nel mercato di gennaio. Operazione che ha già ricevuto il parere favorevole da parte di Mourinho, alla ricerca di un centrocampista tecnico e di buona forza fisica già dalla scorsa estate.

I numeri di Zakaria

leggi anche

Roma, stop Smalling: lesione alla coscia destra

Denis Zakaria è un centrocampista centrale, che può giocare sia da mediano che da regista, viste le sue buone doti sia fisiche che tecniche. Non a caso è stato in passato paragonato a Patrick Vieira, anche grazie alle sue lunghe leve (191 cm di altezza). Nato a Ginevra nel 1996, Zakaria si mette in mostra con le maglie di Servette e Young Boys, prima di passare al Borussia Monchengladbach, club nel quale gioca ormai da quattro stagioni. 128 presenze totali, 9 gol e un posto da titolare conquistato nella formazione tedesca sin dalla sua prima annata. Non solo, perchè con le sue prestazioni si guadagna anche un posto importante nella nazionale svizzera: è titolare durante la gara dei quarti di finale di Euro 2020, che la Svizzera perderà poi ai calci di rigore contro la Spagna.