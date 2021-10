Nuovo rinforzo in arrivo per il Venezia, che ha chiuso per lo svincolato Sergio Romero. Un portiere d'esperienza per la squadra arancioneroverde, che ha deciso di andare sull'argentino per regalare un'alternativa in più tra i pali a Zanetti. Sergio Romero era rimasto libero in estate dopo sei stagioni vissute al Manchester United. Nella scorsa stagione non è mai sceso in campo, ma negli anni precedenti era stato spesso utilizzato come alternativa nelle coppe nazionali e nelle competizioni europee, giocando anche da titolare in occasione della finale di Europa League vinta contro l'Ajax nel 2017 con Mourinho in panchina. Per Romero si tratta di un ritorno in Italia: tra il 2011 e il 2015, infatti, ha giocato nella Sampdoria, esperienza interrotta solo da una parentesi al Monaco. Per anni, tra l'altro, è stato anche il portiere titolare dell'Argentina, compreso nei Mondiali del 2010 e del 2014. Un rinforzo d'esperienza, quindi, per il Venezia.