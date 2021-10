Il difensore bianconero svela un retroscena di mercato sul prossimo avversario della Juve in Champions: "Conte mi disse di trovarmi un'altra sistemazione. Iniziammo una trattativa, ma alla fine scelsi di rimanere". E sul percorso in questa stagione: "Dobbiamo ritrovare lo spirito che avevamo prima dell'arrivo di Ronaldo e il gusto di fare fatica"

"Ritrovare lo spirito che c'era prima dell'arrivo di Ronaldo"

Juventus che da qualche settimana ha ritrovato convinzione nei propri mezzi e risultati, dopo una primissima parte di stagione decisamente complicata. Bonucci ha spiegato la ricetta per continuare su questa strada: "L'anno scorso la squadra giocava per Ronaldo, quest'estate Cristiano ha fatto una scelta che rispettiamo e adesso il gruppo deve ritrovare quello spirito Juve che c'era prima del suo arrivo. Lo scorso anno, anche se abbiamo vinto due trofei, non abbiamo ottenuto lo scudetto soprattutto per demeriti nostri più che dei meriti di chi poi ha vinto. Con Allegri questo gruppo deve ritrovare il gusto della fatica".