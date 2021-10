L'attaccante egiziano parla a Sky Sports del suo futuro: "Mi piacerebbe restare al Liverpool fino al giorno del mio ritiro ma non dipende solo da me". Il suo contratto scade a giugno del 2023. Intanto è diventato il primo giocatore ad andare in rete per nove partite di fila con i Reds. "Klopp dice che sono il migliore al mondo? Lavoro per diventarlo" I MIGLIORI MARCATORI DELLA CHAMPIONS 2021/22 Condividi:

"Mi piacerebbe restare al Liverpool fino al giorno del mio ritiro ma il futuro calcistico non è solo nelle mie mani". Parola di Mohamed Salah. Ai microfoni di Sky Sports, l'attaccante egiziano spiega le sue intenzioni ma precisa anche che il suo futuro "dipende dal club - le sue parole - al momento non mi vedo a giocare contro il Liverpool, mi renderebbe triste. Però vediamo cosa succederà in futuro".

Salah da record: nessuno come lui nel Liverpool vedi anche Salah incontra sé stesso al museo delle cere In estate il Liverpool ha rinnovato i contratti di Henderson, Alisson e Van Dijk, mentre per discutere il prolungamento dell'accordo con Salah - oggi in scadenza a giugno del 2023 - non sono stati ancora fissati appuntamenti con l'entourage del 29enne egiziano. Fattore che non sembra incidere sul rendimento di Salah, diventato a metà settimana il primo giocatore nella storia del Liverpool a segnare in nove presenze consecutive: merito della rete nella vittoria di martedì in Champions League contro l'Atletico Madrid. L'attaccante ha segnato sin qui 12 gol in 11 partite stagionali e ha spinto i Reds al secondo posto della Premier League, con vista sulla partita di domenica contro il Manchester United.