100 panchine rossonere per Stefano Pioli, il cui contratto scadrà però al termine della stagione in corso. Non ha dubbi il direttore sportivo del Milan sulla permanenza dell'allenatore anche in futuro: "C'è grande sintonia e condivisione reciproca nel proseguire questo percorso e siamo convinti che andremo avanti ancora a lungo con lui"

Arrivato sulla panchina del Milan nell'ottobre del 2019 con una squadra in grave difficoltà e da qualche anno fuori dalla Champions League, nel giro di due anni Stefano Pioli ha riportato la formazione rossonera nella massima competizione europea e ai vertici del calcio italiano. Un percorso che in occasione della sfida contro il Bologna tocca quota 100 panchine in rossonero. Il futuro di Pioli è però ancora tutto da scrivere, almeno dal punto di vista formale visto che il suo contratto scadrà al termine della stagione in corso. Ne ha parlato il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match del Dall'Ara: "Facciamo i complimenti a Pioli per 100 panchine che sono state tutte di alto livello, sta facendo un lavoro grandioso. C'è grande sintonia e condivisione reciproca nel proseguire questo percorso e siamo convinti che andremo avanti ancora a lungo con lui".