Conte al Tottenham, incontro in corso. Le News

Mentre lo United sta arrivando in Italia per la trasferta di Champions a Bergamo, Antonio Conte è partito oggi dall'Italia non per andare a Manchester, città in cui sembrava destinato prima della trasferta che i Red Devils hano vinto in casa del Tottenham, ma proprio per prendere il posto di Nuno Espirito Santo come manager degli Spurs. Tottenham-Manchester Utd è stata di fatto la partita che ha decretato la fine del rapporto con gli Spurs per Nuno Espirito Santo. E rispetto all’estate scorsa, quando Conte aveva sì incontrato Paratici e Levy, corteggiato dal club londinese senza però accettare l'incarico, oggi l’ex allenatore dell’Inter si è convinto. Fabio Paratici lo ha chiamato nel ricordo degli anni passati assieme alla Juve (hanno vinto 3 scudetti insieme) e l’incontro tra le parti è in corso. La firma del contratto fino al 2023 è imminente.