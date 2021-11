L'allenatore del Villarreal è il candidato numero uno per la panchina del Newcastle, club fresco di addio con Steve Bruce. Secondo Sky Sports, La nuova proprietà dei Magpies punta a concludere un accordo già nel corso della pausa dei campionati per gli impegni delle nazionali: pronto un indennizzo vicino ai 5 milioni di sterline per il club spagnolo

Il Newcastle ha individuato il candidato numero uno per prendere il posto di Steve Bruce in panchina. Si tratta di Unai Emery. Il 49enne spagnolo, che in carriera ha già allenato l' Arsenal , è l'attuale allenatore del Villarreal ma la nuova proprietà dei Magpies sta lavorando per portare Emery sulla panchina del Newcastle già entro la prossima pausa per gli impegni delle nazionali , in calendario la prossima settimana. Secondo quando riportato da Sky Sports Uk, nelle ultime 48 ci sono stati dei colloqui tra Emery e la dirigenza, con aggiornamenti in calendario nella giornata di mercoledì.

Dalla vittoria dell'Europa League al tredicesimo posto

Norma anti-Newcastle: blocco alle sponsorizzazioni

Emery è stato nominato allenatore del Villarreal a luglio del 2020 e nella scorsa stagione ha portato il Sottomarino Giallo alla conquista dell'Europa League grazie alla vittoria in finale sul Manchester United ai calci di rigore. Oggi il club spagnolo è al tredicesimo posto nella Liga e il club inglese sarebbe disposto a pagare un importante indennizzo, vicino ai 5 milioni di sterine, per strappare Emery al Villarreal. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Villarreal e Young Boys, Emery ha dichiarato lunedì di non sapere nulla di un'eventuale trattativa. Nella sua esperienza all'Arsenal, iniziata a luglio del 2018 e chiusa con l'esonero a novembre del 2019, Emery ha raggiunto una finale di Europa League, persa per 4-1 contro il Chelsea di Sarri. Il Newcastle oggi è penultimo in Premier League con 4 punti ed è uno dei due club (l'altro è il Norwich, ultimo) a non aver ancora vinto una partita in campionato.