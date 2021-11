Il regalo più bello da trovare sotto l'albero, per Stefano Pioli , sarebbe il rinnovo di contratto. Già in questa sosta di campionato, il Milan sta portando avanti i lavori per cercare di mettere a punto il tutto e annunciare l'accordo entro Natale con l'okay di Gazidis, a breve di nuovo operativo, e del gruppo Elliott. Estensione di 2 anni con opzione per il terzo e adeguamento oltre i 3 milioni a stagione, che con i bonus consentirebbe all'allenatore di aumentare di circa un milione il suo attuale compenso e di sfiorare i 4 complessivi, considerando anche un cospicuo premio scudetto .

Il caso Kessié

Il Milan sogna e lavora in questo senso. Provando a blindare i protagonisti che l'hanno portato a respirare di nuovo l'aria di grande calcio. Uno di questi è Kessié, per il quale la permanenza è tutt'altro che scontata. Maldini e Massara hanno formulato l'ultima offerta da 6,5 milioni di euro netti l'anno bonus compresi, ma l'ivoriano ne ha chiesti 9, perché ambisce ad essere il più pagato in rosa, considerandosi uno dei mediani più forti a livello internazionale. PSG, Barcellona e Man Utd ma anche l'Inter, come fatto per Calhanoglu, rimangono alla finestra. Se Franck dovesse decidere di non rinnovare, il Milan potrebbe valutare eventuali offerte per un'uscita già a gennaio (difficile) e anticipare l'arrivo di Adli dal Bordeaux.