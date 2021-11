Secondo quanto scrive Sport è ormai certo il ritorno in blaugrana dell'esterno brasiliano: voluto fortemente dall'ex compagno di squadra Xavi, oggi allenatore del club, il 38enne sarebbe disposto ad abbassarsi drasticamente lo stipendio per incontrare le esigenze del club

Un altro ritorno per cercare di risollevare le sorti del Barcellona, attualmente nono in Liga e senza successi da ben quattro giornate in campionato. Se nei giorni scorsi Xavi ha accettato l'incarico di allenatore – subito dopo la sosta siederà per la prima volta sulla panchina del club di cui è stato una delle principali icone – adesso il club blaugrana è pronto a riaccogliere Dani Alves. Secondo quanto scrive Sport, infatti, l’esterno destro brasiliano che ha vestito la maglia del Barcellona dal 2008 al 2016 è pronto a dire nuovamente "sì" ai catalani, tanto che la firma sul contratto è attesa subito dopo l’incontro in programma tra le parti. Ma i dubbi, secondo quanto scrive Sport, sono già stati sciolti: Dani Alves avrebbe accettato la chiamata del suo vecchio club, fortemente voluto proprio dall’ex compagno di squadra Xavi. Le scorse settimana lo stesso Dani Alves si era proposto dal Barça: "Se mi chiamano io ci sono. Quando me ne andai, dissi loro che se avessero avuto bisogno sarei tornato: hanno tanti giovani, servirebbe un po' di esperienza".