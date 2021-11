Una storia d’amore destinata a proseguire quella tra il Real Madrid e Luka Modric . Secondo quanto scrive Marca, il centrocampista croato e i vertici del club Blancos sono al lavoro per prolungare di un altro anno, dunque fino al 2023, il contratto . Una firma che dovrebbe arrivare a breve, visto che i dialoghi tra le parti sono a buon punto. Ancora grandissimo protagonista sia con la maglia del Real Madrid che con quella della nazionale, con cui ha ottenuto la qualificazione al prossimo campionato del mondo, il suo quarto personale, il 36enne croato giocherà il Mondiale in Qatar da giocatore del Real Madrid . Con il rinnovo fino al 2023, inoltre, Modric realizzerà un altro dei suoi sogni: giocare nel nuovo Santiago Bernabeu.

Pallone d'Oro nel 2018

Arrivato a Madrid nell’estate del 2012 dal Tottenham, Modric con il Real ha vinto praticamente tutto: tra i trionfi ottenuti spiccano le quattro Champions League, i 4 mondiali per club e i due successi in Liga. Il punto più alto della sua carriera lo ha raggiunto nel 2018, quando ha vinto il Pallone d’Oro. Ora per Modric – cercato in passato, senza successo, anche da Inter e Milan – un nuovo rinnovo con il Real Madrid alle porte.