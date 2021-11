Inter: ok rinnovo Dimarco, si lavora per Brozovic

L'Inter continua a lavorare sul fronte rinnovi. Chiuse le pratiche per Lautaro Martinez e Nicolò Barella, il club nerazzurro ora è concentrato su altri due fronti: il primo è quello di Federico Dimarco. L'esterno classe 1997 sarà molto probabilmente il prossimo giocatore dell'Inter a rinnovare il proprio contratto (quello attuale è in scadenza nel giugno 2023): ci sono già stati incontri e i contatti tra le parti sono continui. L'intesa definitiva è in arrivo: il rinnovo di Dimarco è quindi atteso a breve. Poi c'è sempre la questione Brozovic: il centrocampista croato va in scadenza il prossimo giugno e l'Inter sta lavorando sull'offerta da presentare al papà del giocatore e all'avvocato che lo accompagnerà, cercando di trovare l'intesa. Presto verrà tracciata una linea definitiva anche in base all'esito dell'incontro tra le parti, dove si potranno capire le reali richieste dell'entourage e le sue volontà. Intanto, secondo le indiscrezioni dalla Croazia, dalla finestra si starebbe affacciando il Bayern Monaco, che starebbe riprovando a mettere giù l'operazione Brozovic dopo i tentativi degli anni scorsi.