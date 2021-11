Il difensore, in scadenza a giugno del 2022, ha incontrato mercoledì sera in un ristorante del centro di MIlano il suo procuratore: passi prelminari verso una vera e propria trattativa. Una volta definita una strategia, nelle prossime settimane Raiola incontrerà la dirigenza rossonera per parlare del rinnovo del contratto

Prime manovre per definire il futuro di Alessio Romagnoli , difensore del Milan con contratto in scadenza con il club rossonero il 30 giugno 2022 . Nella serata di mercoledì il centrale classe 1995 è stato a cena a Milano con il suo procuratore Mino Raiola in un ristorante del centro. Obiettivo dell'incontro, fare il punto sul legame contrattuale tra Romagnoli e il Milan, con uno sguardo ai possibili scenari futuri. Passi preliminari verso una vera e propria trattativa. Una volta schiarite le idee e definiti i prossimi passi da seguire, nelle prossime settimane l'agente del difensore incontrerà la dirigenza rossonera per parlare del possibile rinnovo del contratto.

I numeri di Romagnoli con il Milan

Al Milan dall'estate 2015 dopo le esperienze con Roma e Sampdoria, Romagnoli ha messo insieme con il club rossonero 232 presenze in tutte le competizioni, con 9 reti e 2 assist. In questa stagione il difensore classe 1995 ha giocato 11 partite, 3 in Champions League (2 da titolare) e 8 in Serie A, di cui 6 dal primo minuto e con fascia da capitano al braccio. Titolare fino a gennaio 2021, con l'arrivo di Fikayo Tomori è rimasto più spesso in panchina, perdendo posizioni anche nelle preferenze del Ct azzurro Roberto Mancini in nazionale. Ora per lui inizia un'altra importante partita: quella legata al rinnovo del contratto, parallela al campo.