"Guardiola lo voleva, la Juventus spiegherà ciò che è successo, vi dico che è tutto vero ciò che è stato scritto in relazione alla trattativa". A confermare quello che sarebbe stato un clamoroso passaggio di mercato dalla Juventus al Manchester City di Andrea Cambiaso, o quantomeno di un forte interessamento per il calciatore, è stato Giovanni Bia, il suo stesso agente. Bia è intervenuto al programma Radio Goal in diretta su 'Kiss Kiss Napoli'. Quella del classe 2000 della Juve era stata una delle voci di mercato più grosse del gennaio 2025, anche in relazione alle cifre in questione, tra i 60 e gli 80 milioni di euro.

