La corsa per la successione

leggi anche

Crollo United, impresa di Ranieri contro Solskjaer

In attesa che arrivi la comunicazione dell'esonero di Solskjaer, circolano già le prime indiscrezioni sui papabili per la panchina del Manchester United. È possibile che il club opti per una soluzione interna per il match di martedì (ore 18.45) in Champions League contro il Villarreal. In questo caso il favorito è Darren Fletcher, ex bandiera dei Red Devils e oggi direttore tecnico del club. Un'altra idea, invece, porta a Laurent Blanc. L'allenatore francese, che in carriera non ha mai allenato in Inghilterra, è attualmente sotto contratto con i qatarioti del Al-Rayyan.