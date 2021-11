Presentata un'offerta scritta da 15 milioni di euro per l'attaccante, ma il Sassuolo è pronto a rifiutarla. L'alternativa è il francese del Lille: la viola ha già l'accordo con il club e con il giocatore Condividi

C'è ancora Domenico Berardi nella lista dei desideri della Fiorentina. La viola è già a lavoro per il mercato di gennaio, tanto da aver presentato un'offerta scritta al Sassuolo per l'attaccante. Quindici milioni di euro la cifra messa sul piatto dalla Fiorentina che attende una risposta entro metà settimana. La somma proposta, tuttavia, non è ritenuta adeguata dal club neroverde che dovrebbe rifiutare l'offerta.

Avanti con Ikoné leggi anche Bomber del 2021: Vlahovic 2° solo a Lewandowski Visto il probabile no del Sassuolo per Berardi, la Fiorentina ha già un'altra soluzione pronta, investendo la stessa cifra. Si tratta di Jonathan Ikoné, ala destra francese di proprietà del Lille. La viola ha l'accordo sia con il club che con il giocatore che piace anche all'Atalanta. Tuttavia la Fiorentina, che ha voluto fare un ultimo tentativo per Berardi, si è mossa in anticipo e deve solo dare il via libera per formalizzare l'arrivo del giocatore.