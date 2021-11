Maresca verso l'esonero: contatti con Iachini

Cambio in panchina in vista per il Parma. Dopo il pareggio contro il Cosenza, infatti, la società emiliana ha deciso di esonerare Enzo Maresca. L'allenatore paga per un rendimento al di sotto delle aspettative: 17 punti in 13 giornate e appena tre punti di vantaggio sulla zona playout. Troppo poco per il Parma che è pronto a dare un nuovo impulso alle proprie ambizioni con un nuovo allenatore. L'obiettivo, d'altronde, è chiaro: tornare subito in Serie A.