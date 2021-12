Dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions con il Lille, per Jonathan Ikoné potrebbero aprirsi a breve le porte della Serie A. C'è la Fiorentina pronta ad accogliere l'ala destra classe 1998, autore di due assist nel match decisivo contro il Wolfsburg. La viola e il Lille avevano già raggiunto un accordo sulla base di 15 milioni di euro , con la promessa di incontrarsi dopo l'ultima gara della fase a gironi di Champions League. Nei prossimi giorni, dunque, dovrebbe esserci l'incontro per definire tutti i dettagli e formalizzare il trasferimento.

"Fiorentina? Vediamo il futuro cosa mi riserverà"

Ikoné, chiamato in causa sul suo futuro al termine del match contro il Wolfsburg, ha glissato sul tema Fiorentina: "Per il momento sono qui con il Lille - spiega - Sono qui concentrato, poi vedremo il futuro cosa mi riserverà". Ikoné, cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint Germain, vanta 148 presenze in carriera con la maglia del Lille con 16 gol e 27 assist. In stagione ha già giocato 23 partite tra Ligue 1, Champions League e supercoppa francese.