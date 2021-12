Non si ferma più il Monza, sia in campionato che sul calciomercato. Dopo la vittoria in extremis nell'ultimo turno contro il Frosinone, la formazione allenata da Giovanni Stroppa ha ottenuto la terza vittoria e il decimo risultato utile consecutivi, riportandosi in piena zona playoff. Una vicinanza alle posizioni di vertice che ha spinto l'amministratore delegato Adriano Galliani e tutta la società brianzola a fare uno sforzo ulteriore per regalare i rinforzi giusti a Stroppa per tentare l'assalto alla Serie A. E così, oltre al già ufficializzato Gaston Ramirez (che potrà però essere utilizzato soltanto dal 15 gennaio), il Monza per l'attacco punta forte su Roberto Piccoli. Ci sono già stati i primi contatti tra le parti, per convincere il giovane attaccante (che arriverebbe in prestito dall'Atalanta) a scendere di categoria e guidare il reparto offensivo biancorosso nella corsa alla promozione. Da parte del Monza c'è fiducia nel buon esito della trattativa, che comunque verrà approfondita nelle prossime settimane.