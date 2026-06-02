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Napoli, Kovar per la porta se parte Milinkovic. Piace Gila, torna di moda Valincic

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In caso di partenza di Milinkovic-Savic, al Napoli piace Matej Kovar per la porta. Come vice Di Lorenzo rispunta il nome di Moris Valincic che i partenopei avevano già cercato nel mercato di gennaio. Il club monitora anche la situazione di Mario Gila in scadenza con la Lazio a giugno 2027. Infine non è da escludere l'ipotesi Rabiot

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Spunta il nome di Matej Kovar per la porta del Napoli. Il classe 2000, di proprietà del Bayer Leverkusen in prestito al Psv Eindhoven, è un'idea in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Manna pensa anche a un vice Di Lorenzo. Oltre alle piste Dodò e l’israeliano Khalaili, rispunta il nome di Moris Valincic. Il classe 2002, 34 presenze con la Dinamo Zagabria la scorsa stagione, è stato nel mirino del Napoli durante la sessione invernale. Infine, c’è un interesse anche per Mario Gila in scadenza con la Lazio a giugno 2027. I biancocelesti però vorrebbero tenerlo fino alla fine del contratto rischiando anche di perderlo a zero.

E a centrocampo spunta l'ipotesi Rabiot

Il possibile approdo sulla panchina di Massimiliano Allegri fa scattare l'idea Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, uomo di fiducia dell'allenatore toscano, potrebbe seguirlo anche a Napoli dopo le esperienze con Juventus e Milan. Anche Manna lo conosce bene avendolo avuto in bianconero e dopo aver cercato di portarlo a Napoli già due anni fa all'arrivo di Conte. Se dovesse partire Anguissa non è da escludere un tentativo.

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